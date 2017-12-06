Под Москвой расстреляли конфетных курьеров

Сообщается, что пострадавшие получили открытые раны бедра и грудной клетки, которые требуют амбулаторного лечения. Имена преступников пока не известны.

Утром во вторник, 5 декабря, в подмосковных Химках неизвестные обстреляли доставщиков сладостей из травматического оружия, сообщает пресс-служба УВМД по Московской области.

По данным ведомства, сообщение от местных жителей о том, что слышны выстрелы, поступило в дежурную часть в 05:54 по мск. Когда правоохранители прибыли на место, то выяснили, что в одном из дворов подмосковного города двое неизвестных обстреляли сотрудников кондитерской компании из травматического оружия.

В результате хулиганского нападения пострадали 23-летний курьер и 43-летний водитель, которые занимаются доставкой конфет, кондитерских изделий и шоколада.

Отмечается, что они получили открытые раны бедра и грудной клетки, которые требуют амбулаторного лечения.

По данным правоохранителей, преступление было совершенно из хулиганских целей, имена виновных выясняются.