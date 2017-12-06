"Голоса не те". Савченко считает разговор Саакашвили и Курченко инсценировкой

Аудио было продемонстрировано Генпрокурором Украины в качестве "доказательства" того факта, что грузинский политик организовывал Михомайдан на деньги приближённых Виктора Януковича.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко не поверила в подлинность аудиозаписи между представителями Михаила Саакашавили и украинского бизнесмена Сергея Курченко, которая на данный момент является главным доказательством в уголовном деле против экс-губернатора Одесской области.

В интервью телеканалу NewsOne Савченко указала на несовпадение голосов, присутствующих на записи, которую накануне предъявил общественности Генпрокурор Юрий Луценко.

— Я не могу сказать, чьи это голоса. Я не слышала этих людей в природе, дабы сравнить, но могу сказать, что действующие лица одни и те же. Когда начинается о сговоре с Кремлём, с Россией, российской зимой — это другие два голоса, я не знаю, кто эти люди, просто голоса разные. Потом опять появляются те же голоса, — рассуждает украинская лётчица. — Разговор Саакашвили очень размыт и ни о чём, а разговор Курченко — "стук, стук, здрасьте, я агент Кремля". Ощущение, будто текст написан.

Напомним, запись была представлена в качестве "доказательства" того факта, что грузинский политик якобы организовывал Михомайдан на деньги приближённых Виктора Януковича.

Ранее сам Саакашвили назвал обвинения в связях с Курченко и Януковичем "абсолютным фейком" и напомнил, что ранее он сообщал о планах правоохранителей сфальсифицировать некую аудиозапись с применением его голоса, которая будет в дальнейшем использована против него.