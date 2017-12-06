Учёные выяснили, чем женщины лучше мужчин

Учёные из канадского Университета Ватерлоо установили, что женское тело может перерабатывать кислород быстрее мужского. По словам исследователей, это качество позволяет снижать нагрузку на клетки организма и является важным показателем приспособленности к аэробным нагрузкам. Соответствующая статья опубликована в научном журнале Applied Physiology, Nutrition and Metabolism.
Исследователи установили, что женщины примерно на 30% превосходят мужчин в показателях переработки кислорода. Эксперимент проводили на беговой дорожке. Подбирали мужчин и женщин одного возраста и похожего веса.
— Мы обнаружили, что женские мышцы быстрее вытягивают кислород из крови, что с научной точки зрения указывает на превосходную аэробную систему, — отметил профессор Ричард Хьюсон.
По его словам, женский организм с меньшей долей вероятности накапливает молекулы, связанные с мышечной усталостью. Учёный Томас Белтраме отметил, что данные исследования ставят под сомнение мнение о том, что мужские тела от природы более атлетичны, чем женские.
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