Правительство утвердило новую схему формирования цен в сфере гособоронзаказа

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Правительство утвердило новую схему формирования цен в сфере гособоронзаказа

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Фото: © РИА Новости/Михаил Киреев 

Новый подход позволит уйти от затратного принципа ценообразования и будет стимулировать организации ОПК к снижению издержек производства.

Российский кабмин утвердил новый механизм формирования цен на продукцию предприятий гособоронзаказа. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Теперь стоимость продукции военного назначения будет определяться при помощи "расширенного индексного подхода". Он должен позволить сдержать рост стоимости военных заказов, а также простимулировать предприятия ОПК к снижению издержек производства и внедрению современных технологий. Документ вступает в силу с января 2018 года.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что гособоронзаказ на 2017 год выполняется качественно и в срок. По состоянию на 5 декабря Минобороны выполнило около 85% поручений президента с совещаний по гособоронзаказу, добавил он.

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