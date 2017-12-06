При потасовке в палаточном лагере у Рады пострадало не менее четырёх полицейских

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При потасовке в палаточном лагере у Рады пострадало не менее четырёх полицейских

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Фото: Facebook.com/Интернет-штаб совместных действий за Саакашвили

Митингующие в свою очередь хвастались, как дали отпор правоохранителям, разыскивающим Саакашвили.

Во время потасовки в палаточном лагере под стенами Верховной рады пострадало не менее четырёх сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает киевское управление Нацполиции Украины.

— В результате событий пострадали четверо правоохранителей. Информация о пострадавших уточняется, — говорится в сообщении местной полиции.

При этом сторонники Саакашвили сообщили, что у них пострадавших восемь человек. Однако они также похвастались, что дали отпор полицейским, которые как раз разыскивали бывшего губернатора Одесской области под стенами Рады.

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