При потасовке в палаточном лагере у Рады пострадало не менее четырёх полицейских

Митингующие в свою очередь хвастались, как дали отпор правоохранителям, разыскивающим Саакашвили.

Во время потасовки в палаточном лагере под стенами Верховной рады пострадало не менее четырёх сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает киевское управление Нацполиции Украины.

— В результате событий пострадали четверо правоохранителей. Информация о пострадавших уточняется, — говорится в сообщении местной полиции.

При этом сторонники Саакашвили сообщили, что у них пострадавших восемь человек. Однако они также похвастались, что дали отпор полицейским, которые как раз разыскивали бывшего губернатора Одесской области под стенами Рады.