Жириновский назвал спортивным расизмом решение МОК по российской сборной

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Жириновский назвал спортивным расизмом решение МОК по российской сборной

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Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Как отметил глава фракции ЛДПР, данное решение также является политическим расизмом.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский назвал решение Международного олимпийского комитета в отношении российской сборной спортивным и политическим расизмом.

— Мы считаем решение Международного олимпийского комитета спортивным расизмом, политическим расизмом. Все будут участвовать, кроме русских. Такого никогда не было, — цитирует РИА "Новости" политика.

Во вторник, 5 декабря, на заседании исполкома МОК было принято решение отстранить российскую сборную от участия в Олимпиаде-2018. Российским спортсменам было разрешено выступать только под нейтральным флагом.

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