ООН прекратит поставку продуктов жителям Донбасса из-за нехватки денег

Благотворительная помощь по предоставлению продуктов завершится в конце февраля.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН прекратит оказывать продовольственную помощь охваченным конфликтом регионам Восточной Украины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя компании.

— Это не самый большой сюрприз: наш уровень финансирования в последнее время сильно упал. Мы определённо этого ожидали из-за недостатка ресурсов, — сказал он.

По словам официального представителя ВПП, организация должна была прекратить доставлять продукты жителям регионов, пострадавших во время конфликта на Украине в конце декабря 2017 года, но в связи с суровыми зимними условиями в стране было решено продлить помощь ещё на два месяца.

Гуманитарный координатор системы ООН на Украине Нил Уокер в интервью изданию Reuters рассказал, что число людей, столкнувшихся с нехваткой продовольствия по сравнению с прошлым годом выросло фактически в два раза, но на продолжение работы по оказанию помощи у организации больше нет денег.

Благотворительная программа помощи по предоставлению продуктов завершится в конце февраля. По данным Нила Уокера, в ней нуждаются по меньшей мере 1,2 миллиона человек.