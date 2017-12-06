Поклонская: Российские атлеты должны выступать под флагом своей великой страны

По словам бывшего прокурора Крыма, Олимпийские игры без России просто пустой звук.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что российские спортсмены не должны выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018, от которой атлетов отстранил МОК.

— Выступать мы должны только под флагом своей великой страны. Победа будет за нами! — пишет бывший прокурор Крыма в своём "фейсбуке".

По мнению Поклонской, Олимпийские игры без России являются просто пустым звуком.

5 декабря, на заседании исполкома МОК было принято решение отстранить российскую сборную от участия в Олимпиаде-2018. Российским атлетам предложили выступать под нейтральным флагом.