Поклонская: Российские атлеты должны выступать под флагом своей великой страны

Читайте также

Поклонская: Российские атлеты должны выступать под флагом своей великой страны

4408

Наталья Поклонская. Фото: © РИА Новости/Александр Полегенько

По словам бывшего прокурора Крыма, Олимпийские игры без России просто пустой звук.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что российские спортсмены не должны выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018, от которой атлетов отстранил МОК.

— Выступать мы должны только под флагом своей великой страны. Победа будет за нами! — пишет бывший прокурор Крыма в своём "фейсбуке".

По мнению Поклонской, Олимпийские игры без России являются просто пустым звуком.

5 декабря, на заседании исполкома МОК было принято решение отстранить российскую сборную от участия в Олимпиаде-2018. Российским атлетам предложили выступать под нейтральным флагом.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!