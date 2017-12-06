Движение по трассе М-5 в Самарской области ограничили из-за снегопада

Транзитному транспорту не рекомендуется проезжать участки с 890-го по 1194-й км федеральной трассы.

Сотрудники дорожных служб из-за снегопада продлили до вечера 6 декабря ограничение для проезда грузового транспорта в Самарской области, сообщают специалисты "Поволжуправтодор".

— В связи с ухудшением погодных условий и продолжающимся снегопадом ограничение на движение грузового транспорта по федеральным дорогам Самарской области продлено до 17:00 мск 6 декабря, — отмечается в сообщении.

Ограничение из-за погодных условий ввели в 1:00 мск и планировали снять с 09:00. Транзитному транспорту не рекомендуется проезжать участки с 890-го по 1194-й км федеральной трассы М-5 "Урал". Речь идёт о подъездах к Самаре, Ульяновску и Оренбургу. Также затруднения могут возникнуть на отрезке дороги Р-228 Сызрань — Саратов и на А-300 Самара — Большая Черниговка — границе с Республикой Казахстан.