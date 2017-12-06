Госкомпаниям запретили размещать бюджетные деньги на депозитах

Ранее эту практику открыто критиковали Счётная палата и Минфин, поскольку она искажает конкурентную среду и не соотносится с достижением целей государственной инвестиционной политики.

Правительство России утвердило правила предоставления бюджетных субсидий государственным компаниям. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

С 1 января 2018 года госкомпаниям нельзя будет хранить бюджетные средства на депозитных счетах. Кроме того, государственные субсидии будет запрещено переводить в другую валюту и перечислять в уставные капиталы сторонних структур. Исключения допускаются только в тех случаях, когда на эти деньги компания планирует приобрести импортное оборудование.

Запреты будут распространяться на те госкорпорации и госкомпании, которые законодательно являются некоммерческими организациями. К таким, например, относятся Роскосмос, Ростех и Росатом.