Госкомпаниям запретили размещать бюджетные деньги на депозитах

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Госкомпаниям запретили размещать бюджетные деньги на депозитах

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Фото:© РИА Новости/Максим Богодвид 

Ранее эту практику открыто критиковали Счётная палата и Минфин, поскольку она искажает конкурентную среду и не соотносится с достижением целей государственной инвестиционной политики.

Правительство России утвердило правила предоставления бюджетных субсидий государственным компаниям. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

С 1 января 2018 года госкомпаниям нельзя будет хранить бюджетные средства на депозитных счетах. Кроме того, государственные субсидии будет запрещено переводить в другую валюту и перечислять в уставные капиталы сторонних структур. Исключения допускаются только в тех случаях, когда на эти деньги компания планирует приобрести импортное оборудование.

Запреты будут распространяться на те госкорпорации и госкомпании, которые законодательно являются некоммерческими организациями. К таким, например, относятся Роскосмос, Ростех и Росатом.

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