Жительница Приморья "поселила" у себя почти две тысячи мигрантов

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Жительница Приморья "поселила" у себя почти две тысячи мигрантов

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Фото: © Flickr.com/Alexander Baranov

Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Ранее судимая женщина из Уссурийска незаконно поставила на учёт почти две тысячи иностранцев, сообщается на официальном сайте прокуратуры Приморского края.

В заявлении надзорного ведомства говорится, что женщина с июня по октябрь текущего года за деньги ставила на учёт граждан других стран (Китая, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и др.). Всего она таким образом "поселила" у себя на улице Некрасова в Уссурийске 1992 иностранца, чтобы они избежали административной ответственности за нарушение российского миграционного законодательства.

Уголовное дело направлено прокурором в суд.

Отмечается, что женщина зимой 2016 года уже была оштрафована за аналогичные преступления. Тогда суд установил, что она незаконно поставила на учёт более девяти иностранцев.

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