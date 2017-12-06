Умерла "Мата Хари 60-х", погубившая карьеру министра обороны Британии

Британская фотомодель и участница громкого шпионского скандала времён холодной войны Кристин Килер умерла на 76-м году жизни. Получившая титул Маты Хари 60-х годов скончалась в одной из больниц Лондона. Как сообщает Daily Mail, она страдала заболеванием лёгких.
Килер стала причиной отставки министра обороны Британии Джона Профьюмо. Местные газеты сообщили, что у неё была интрижка с главой военного ведомства, одновременно с этим она встречалась и с работавшим в Лондоне советским военно-морским атташе Евгением Ивановым. В связи с этим в британской столице заподозрили, что интрижка Килер с Ивановым и Профьюмо привела к утечке секретных данных. Хоть информация так и не подтвердилась, однако и Профьюмо, и премьер-министр королевства Гарольд Макмиллан тогда подали в отставку.
- Популярные
- По времени