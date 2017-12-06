Неизвестные расстреляли охранника в супермаркете на востоке Москвы

Московские правоохранители разыскивают злоумышленников, которые расстреляли охранника супермаркета на 15-й Парковой улице и скрылись на "фольксвагене". В городе объявлен план "Перехват".
Согласно предварительной информации, три человека устроили стрельбу в магазине по адресу 15-я Парковая улица, дом 27, а после скрылись на сером "фольксвагене" без переднего бампера. ЧП произошло, как сообщается, накануне вечером. Мужчина получил ранение. Подробности инцидента устанавливаются.
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