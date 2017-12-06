Песков: Путин может объявить об участии в выборах в любое время

Ранее премьер Медведев сообщил, что, если действующий президент решит выдвинуть свою кандидатуру, то "Единая Россия" его поддержит.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал слухи о том, что именно сегодня Владимир Путин может объявить об участии в выборах 2018 года. Представитель Кремля сообщил, что достоверных данных об этом у него нет, и признался, что такая информация появляется едва ли не каждый день.

— Президент может сделать это в любое время, поэтому нужно быть готовым каждый день. Но, когда он примет такое решение, я не знаю, — сказал Песков.

Напомним, по результатам опроса, больше половины россиян (58%) готовы пойти на президентские выборы. При этом, по данным "Левада-центра", большинство из них отдало бы свои голоса Владимиру Путину.

Ранее премьер Медведев сообщил, что если действующий президент решит выдвинуть свою кандидатуру, то "Единая Россия" его поддержит.

Выборы президента РФ состоятся уже в марте 2018 года, избирательная кампания должна начаться в декабре 2017 года.