Литературную премию "Русский букер" получила Александра Николаенко

Писательница отметила, что для неё победа стала большой неожиданностью, так как её долго не принимали в литературном мире.

Престижную литературную премию "Русский букер" получила писательница Александра Николаенко за дебютный роман "Убить Бобрыкина. История одного убийства". Об этом сообщил председатель жюри премии Пётр Алешковский.

— Это очень крутой роман. Здесь русский язык — на "десять", архитектура построения романа — на "десять". Это не стандарт. Это гениальное произведение, написанное русским языком, — поделился впечатлениями Алешковский.

Сама Николаенко, которая до этого больше была известна, как иллюстратор, сказала, что для неё победа — большая неожиданность.

— Я даже не могла представить себе такого. Литературный мир долго не принимал меня как писателя — только в качестве иллюстратора, — призналась лауреат премии.

Церемония вручения премии состоялась 5 декабря в московском Golden Ring. Лауреат премии получит 1,5 млн рублей, а авторы романов из шорт-листа — по 150 тыс. рублей.

Напомним, в шорт-лист премии в этом году помимо книги-победителя вошли романы "Номах. Искры большого пожара" Игоря Малышева, "Тайный год" Михаила Гиголашвили, "Свидание с Квазимодо" Александра Мелихова, "Заххок" Владимира Медведева и "Голомяное пламя" Дмитрия Новикова.

"Русский букер" с 1992 года вручают ежегодно за лучшие российские романы. В прошлом году премию получил Пётр Алешковский за роман "Крепость".