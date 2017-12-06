Хештег #NoRussiaNoGames стал лидером российского Twitter

Читайте также

Хештег #NoRussiaNoGames стал лидером российского Twitter

2169

Фото: Twitter/shengenclan

В Сети размещают слова поддержки в адрес российских спортсменов, а также комментарии по поводу решения МОК.

Хештег #NoRussiaNoGames ("Нет России — нет Игр") выбился в тренды российского сегмента "Твиттера" после решения Международного олимпийского комитета (МОК) о дисквалификации олимпийской сборной России.

В сети микроблогов пользователи активно публикуют свои фотографии и снимки известных личностей с изображённым на листе бумаги или на одежде хештегом.

Кроме того, в Сети размещают просто слова поддержки в адрес российских спортсменов, а также комментарии по поводу решения МОК.

Напомним, накануне МОК отстранил Россию от ОИ-2018, разрешив спортсменам выступать под нейтральным флагом в составе Olympic Athletes from Russia. Также президент организации Томас Бах заявил, что перераспределение медалей Олимпиады 2014 года пройдёт на Играх в Пхёнчхане.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!