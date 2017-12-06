Хештег #NoRussiaNoGames стал лидером российского Twitter

В Сети размещают слова поддержки в адрес российских спортсменов, а также комментарии по поводу решения МОК.

Хештег #NoRussiaNoGames ("Нет России — нет Игр") выбился в тренды российского сегмента "Твиттера" после решения Международного олимпийского комитета (МОК) о дисквалификации олимпийской сборной России.

В сети микроблогов пользователи активно публикуют свои фотографии и снимки известных личностей с изображённым на листе бумаги или на одежде хештегом.

я выбрала правильных людей, моё им уважение #norussianogames pic.twitter.com/XjZQgzlUyQ — агент ромио | 4 | 5 | 7 (@kiss_arseniy) 2 декабря 2017 г.

Кроме того, в Сети размещают просто слова поддержки в адрес российских спортсменов, а также комментарии по поводу решения МОК.

Напомним, накануне МОК отстранил Россию от ОИ-2018, разрешив спортсменам выступать под нейтральным флагом в составе Olympic Athletes from Russia. Также президент организации Томас Бах заявил, что перераспределение медалей Олимпиады 2014 года пройдёт на Играх в Пхёнчхане.