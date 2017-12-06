Песков оценил последствия признания Иерусалима столицей Израиля

На данный момент решение США перенести своё посольство из Тель-Авива в Иерусалим не встретило понимания ни на Ближнем Востоке, ни в Европе.

Если президент США Дональд Трамп объявит о решении признать Иерусалим столицей Израиля и переносе туда американского посольства, это лишь дополнительно осложнит ситуацию. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что этот вопрос обсуждался накануне во время телефонного разговора Владимира Путина и палестинского лидера Махмуда Аббаса.

— Ситуация непростая. Но говорить о решениях, которые ещё не объявлялись, мы не хотим, — указал представитель Кремля.

Как ранее сообщал Лайф, информация о готовящемся переносе Посольства США из Тель-Авива в Иерусалим вызвала возмущение в ряде арабских стран и исламских организаций, ведь формально оно означало бы признание Иерусалима исключительной территорией Израиля. Король Саудовской Аравии предостерёг Трампа от этого шага, а Политбюро палестинского движения ХАМАС заявило, что в этом случае "США перейдут все границы".

Не поддерживают этот шаг и в Европе. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США не должны вмешиваться в вопрос о статусе Иерусалима.