Мосгорсуд арестовал рояль в "Гоголь-центре" по "делу Серебренникова"

Как отмечается, музыкальный инструмент оценивают в 5 миллионов рублей. Играть на нём запрещено.

Мосгорсуд наложил арест на рояль стоимостью 5 млн рублей, который стоит в "Гоголь-центре". Такое решение принято в рамках уголовного дела в отношении режиссёра Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств. Играть на нём запрещено.

В Мосгорсуде защита режиссёра оспаривает арест его имущества, который ранее был наложен на счета в рублях и валюте, квартиру и машину.

Кирилл Серебренников обвиняется в организации хищения на сумму не менее 68 миллионов рублей, которые были выделены в 2011–2014 годах на реализацию проекта по развитию и популяризации современного искусства "Платформа". Ранее Лайф сообщал, что по решению Мосгорсуда он останется под домашним арестом до 19 января следующего года.