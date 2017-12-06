Москвичи пожаловались на массовый сбой GPS-навигации

Жители столицы пожаловались на массовый сбой в работе GPS-навигации. В частности, они привели пример, как "Яндекс. Навигатор" "телепортировал" их в Шереметьево, хотя они даже и рядом не находились с аэропортом.

По данным ряда СМИ, сначала на проблему пожаловались клиенты "Билайна", однако уже позже подключились и пользователи других операторов. Отметим, что сообщения о сбое поступали и из района Перово, и рядом со станцией метро "Киевская".

В "Яндексе" в свою очередь объяснили всё локальным сбоем геопозиционирования.