В Кремле переадресовали к спецслужбам вопрос о сбое GPS-навигации в Москве

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В Кремле переадресовали к спецслужбам вопрос о сбое GPS-навигации в Москве

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Фото: © РИА "Новости"/Артём Житенев

Ранее пользователи сообщали, что при нахождении в разных районах столицы их местоположение определялось районом аэропорта Шереметьево.

В Кремле переадресовали к спецслужбам вопрос о причинах геолокационного сбоя в Москве.

— У нас нет глушилок, наверное, нужно спрашивать у спецслужб, у ФСО и так далее, наверное, там какая-то есть техника, но мне ничего не известно, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Песков, отвечая на соотвествующий вопрос журналистов.

Напомним, накануне жители столицы пожаловались на массовой сбой в работе GPS-навигации. В частности, они привели пример, как "Яндекс. Навигатор" "телепортировал" их в Шереметьево, хотя они не находились рядом с аэропортом.

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