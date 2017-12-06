"Не выходи из комнаты". Британские учёные выяснили, как прогулки вредят здоровью

В исследовании приняли участие здоровые и больные люди старше 60 лет, живущие в Лондоне.

Загрязнённый воздух нейтрализует положительный эффект, который можно получить, гуляя на свежем воздухе. К такому мнению пришли учёные Имперского колледжа Лондона, которые провели эксперимент со 119 участниками старше 60 лет. Результаты работы исследователей опубликованы в журнале Lancet.

Отметим, что среди участников эксперимента 40 человек были здоровы, 40 страдали обструкцией лёгких, 39 — ишемической болезнью.

Одна часть людей гуляли по Гайд-парку, другая — по Оксфорд-стрит. Спустя 3–8 недель участники менялись местами. После каждой прогулки учёные измеряли концентрацию загрязнителей в обоих местах и показатели здоровья испытуемых.

Учёные выяснили, что у здоровых людей, которые гуляли по Гайд-парку, значительно увеличились ёмкость лёгких и артериальная ригидность. После прогулок по оживлённой улице первый показатель оставался стабильным, а второй падал.

Согласно результатам проведённых испытаний, здоровые люди, как и люди с заболеваниями сердца и лёгких, должны свести прогулки по улицам с загрязнённым воздухом к минимуму, так как это уменьшает, а иногда и ликвидирует всю пользу.