Кремль не обсуждает идею Титова об "амнистии" для сбежавших в Лондон бизнесменов

Ранее Борис Титов заявил, что к нему поступило несколько обращений от предпринимателей.

В Кремле не обсуждают предложение уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей и председателя Партии роста Бориса Титова, который заявил о намерении просить Владимира Путина разрешить сбежавшим в Лондон бизнесменам вернуться в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

— Нет, не знаю, не обсуждалось, — сказал он.

Как ранее писал Лайф, бизнес-омбудсмен заявил, что будет ходатайствовать о разрешении предпринимателям вернуться на родину с условием, что они возместят нанесённый ущерб.