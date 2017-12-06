Кремль не обсуждает идею Титова об "амнистии" для сбежавших в Лондон бизнесменов

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Кремль не обсуждает идею Титова об "амнистии" для сбежавших в Лондон бизнесменов

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Ранее Борис Титов заявил, что к нему поступило несколько обращений от предпринимателей.

В Кремле не обсуждают предложение уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей и председателя Партии роста Бориса Титова, который заявил о намерении просить Владимира Путина разрешить сбежавшим в Лондон бизнесменам вернуться в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

— Нет, не знаю, не обсуждалось, — сказал он.

Как ранее писал Лайф, бизнес-омбудсмен заявил, что будет ходатайствовать о разрешении предпринимателям вернуться на родину с условием, что они возместят нанесённый ущерб.

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