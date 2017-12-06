Жительница Курганской области ложками забила до смерти сына подруги

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Жительница Курганской области ложками забила до смерти сына подруги

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Отмечается, что женщине предъявлено обвинение в жестоком убийстве малолетнего ребёнка и на время следствия она заключена под стражу.

В Шадринске Курганской области 27-летняя женщина забила трёхлетнего мальчика ложками и ремнём. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СКР по региону Людмилу Половникову.

<p>Орудия преступления, изъятые для экспертизы. Фото: © Главное следственное управление СКР по Курганской области</p>

По данным следствия, в период с 25 по 28 ноября женщина избивала сына своей подруги, временно проживающей у неё, когда та была на работе. Она била ребёнка по затылочной и теменной области головы ложками и ремнём. От этого малыш многократно терял сознание, и после очередного удара он упал в обморок и, так и не приходя в себя, умер.

Отмечается, что женщине предъявлено обвинение в жестоком убийстве малолетнего ребёнка и на время следствия она заключена под стражу.

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