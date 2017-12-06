Московских водителей предупредили об ухудшении ситуации на дорогах

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Московских водителей предупредили об ухудшении ситуации на дорогах

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Фото: ©РИА Новости/Евгений Одиноков

ЦОДД напомнил о том, что 6 декабря ожидаются снег и гололедица, и попросил автомобилистов быть более внимательными.

Центр организации дорожного движения Правительства Москвы предупредил московских автомобилистов об ухудшении ситуации на дорогах столицы и призвал быть более внимательными из-за надвигающегося снегопада.

— При ухудшении погодных условий в городе возрастает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, — отметили в ЦОДД, добавив, что в случае осложнения дорожной ситуации центр рекомендует пересесть на общественный транспорт.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра, сегодня в Москве ожидаются снег и гололедица. Как ранее писал Лайф, прирост снега за день может составить от 2 до 5 сантиметров.

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