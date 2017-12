Перегревались в детстве? Учёные нашли связь между зарплатой и погодой

Согласно исследованиям, чем чаще люди оказывались на жаре около 32°С, тем меньше они зарабатывали впоследствии.

Исследователи выяснили, что люди, на последних месяцах внутриутробного развития и в первые годы жизни подвергавшиеся воздействию высоких температур, к 30 годам зарабатывают меньше, чем их сверстники. Результаты работы были размещены в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Учёные исследовали данные о более чем 12 миллионах американцев 1969–1977 годов рождения. Они учли дату и место рождения, пол, расу и уровень дохода. При помощи сведений о погоде за этот период времени исследователи выяснили, насколько часто на людей влияли высокие температуры до появления на свет и в первый год после. Выяснилось, что чем чаще люди оказывались на жаре около 32°С, тем меньше они получали зарплату впоследствии. На каждый проведённый на жаре день приходилось снижение ежегодного дохода в среднем на $30.

— Мы знали, что большая температура влияет на многие аспекты здоровья, однако не знали, может ли она иметь влияние на будущую жизнь человека, — отмечают специалисты. Предшествующие исследования показывали, что перегрев может вести к повышению младенческой смертности и недостаточному весу новорождённых.

Плоды и новорождённые дети более восприимчивы к температурам, так как их нервная система и способность к терморегуляции ещё не полностью развиты, поэтому жара может привести ко множеству последствий. Авторы исследования предупреждают, что при происходящем глобальном изменении климата температуры могут расти.