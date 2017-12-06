11-летняя омичка получила ожоги из-за взорвавшегося на зарядке смартфона

Школьницу доставили в больницу, родители же подали жалобу в магазин, где купили телефон "Самсунг".

11-летняя школьница из Омска получила ожоги первой степени, пока спала. Рядом с девочкой взорвался смартфон "Самсунг", который лежал рядом на зарядке. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Отмечается, что телефон загорелся по неизвестной причине. Девочку, получившую ожоги первой степени, тут же доставили в больницу. Ей оказали помощь.

Между тем родители уже обратились в магазин, где и приобрели смартфон. Они написали жалобу, добавив, что телефон до сих пор находится на гарантии. Примечательно, что все обстоятельства инцидента уже выясняют сотрудники полиции.