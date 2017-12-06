Сотрудники "Аэрофлота" вернули хозяевам таксу-потеряшку по кличке Макс

Домашний питомец, сбежавший 11 ноября при выгрузке багажа рейса Хабаровск — Москва в Шереметьево, был найден на территории контролируемой зоны аэропорта.

Сотрудники наземной службы "Аэрофлота" нашли таксу, сбежавшую после перелёта Хабаровск — Москва. Об этом сообщается в официальном аккаунте перевозчика в "Фейсбуке". Пёс по кличке Макс сбежал при выгрузке багажа рейса Хабаровск — Москва 11 ноября, а найти его удалось вблизи ТЗК "Роснефть" на территории режимной контролируемой зоны аэропорта Шереметьево.

— На протяжении всего этого времени мы не прекращали поиски ни на день: совершали ежедневные объезды территории режимной зоны аэропорта и близлежащих окрестностей Шереметьево, проверяли информацию, поступающую от очевидцев. И наши усилия увенчались успехом, — сообщили в "Аэрофлоте".

В авиакомпании добавили, что по факту пропажи собаки было проведено тщательное служебное расследование. Проверка установила, что контейнер, не отвечал требованиям перевозки животных (фиксатор крепления был неисправен и находился в открытом положении, а входная дверца не опломбирована). Обслуживающая компания уже признала вину.

Такса уже вернулась к любящим хозяевам, а владельцам Макса за счёт авиакомпании была предоставлена новая крепкая клетка, соответствующая всем требованиям перевозки питомца в самолёте.