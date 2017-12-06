Иосиф Пригожин отказался помогать дочери в раскрутке её бутика

Несмотря на это, 20-летняя девушка утверждает, что справляется со всем самостоятельно.

Дочь Иосифа Пригожина от первого брака Даная, которая недавно открыла свой интернет-магазин одежды для женщин plus-size, заявила, что отец отказался помогать раскручивать её бизнес-проект, сообщает Super.

— Я один раз просила, даже намекала сделать мне рекламу, но он, видимо, не захотел, — рассказала девушка, добавив, что навязываться она не хочет. — Ничего страшного, у меня получается и у самой.

Отметим, в прошлом году продюсер с дочерью публично выясняли отношения, когда девушка работала мастером маникюра.

Напомним, что отношения юной красавицы со звёздным папой всегда складывались нелегко. Девушка с детства мечтала быть на виду у публики, но прибегать к помощи известного отца не спешила. Когда девушка приняла участие в конкурсе красоты "Мисс Русь" и завоевала звание вице-мисс, отец поддержать её не пришёл. Позже, в июле 2016 года Даная стала участницей проекта "Дом-2", после чего Пригожин написал ей сообщение о том, что папа для неё умер.