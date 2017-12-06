"Потеряйся". Саакашвили нагрубил журналисту Би-би-си

В Сети появилось видео, где лидер партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили резко высказывается в адрес журналиста в ответ на его вопросы. Запись с опальным политиком опубликовал журналист Би-би-си Джон Фишер на своей странице в "Твиттере".

Here’s Mikheil Saakashvili at the protest camp this morning. Tells me to “get lost”. pic.twitter.com/J4rUQQ7BPU — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) 6 декабря 2017 г.

На записи видно, что сначала корреспондент спросил, как себя чувствует Саакашвили, на что тот ответил: "Замечательно". После Фишер поинтересовался, собирается ли он сдаваться. В ответ на это политик посоветовал ему "потеряться" (Get lost. — Прим. ред.).

В комментарии к своей публикации журналист также отметил, что сейчас политик избегает вопросов, хотя ещё неделю назад его представители отчаянно звонили журналистам и умоляли взять у Саакашвили интервью.

Ранее Лайф сообщал, что объявленный в розыск Саакашвили разгуливает в окружении сторонников по палаточному городку у Рады.

Напомним, в Киеве протестующие дали отпор полиции, разыскивающей Саакашвили. Бывший глава Одесской ОГА, в свою очередь, заявил, что около Рады жестоко избили людей, перепутав их с ним.