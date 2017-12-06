Певица ответила на обвинения в изнасиловании экс-участницы шоу "Голос"

Ранее Тимоти Хеллер заявила, что приятельница надругалась над ней с помощью секс-игрушки.

Певица Мелани Мартинес ответила подруге, экс-участнице шоу "Голос" Тимоти Хеллер на обвинения в изнасиловании. Мартинес подчеркнула, что всё было по обоюдному согласию. Певица отметила, что "испугана и опечалена" претензиями в её адрес.

Ранее Лайф сообщал, что Хеллер опубликовала в "Твиттере" пост, в котором обвинила приятельницу в надругательстве. Так, по её словам, во время очередной совместной ночёвки Мартинес начала к ней приставать, а после "совершила акт орального секса и проникновение секс-игрушкой".

— Я ужасно опечалена заявлениями Хеллер. Мы с ней близко дружили в течение определённого периода времени. Мы старались помогать друг другу. Она никогда не говорила нет, — отметила Мартинес.

Поклонники каждой певицы поддержали своих кумиров в соцсетях. Так, Хеллер призывают держаться и быть сильной. Фанаты Мартинес же говорят, что приятельница просто решила попасть в тренд и обвинить знаменитость в сексуальных домогательствах. Напомним, в США в них уже обвиняли актёров, ведущих, политиков и даже балетмейстера.