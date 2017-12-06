Forever alone. Хоккеист Кузнецов дал себе пять, когда его не заметил одноклубник

Хоккеист из России Евгений Кузнецов, выступающий за клуб "Вашингтон Кэпиталз" Национальной хоккейной лиги (НХЛ), оконфузился при праздновании гола. Ролик опубликован в YouTube на странице команды.
Спортсмен, сидя на скамейке, протянул руку отличившемуся Бретту Коннолли, но он этого не заметил. Кузнецову пришлось дать пять самому себе. На сайте НХЛ сообщается, что хоккеист после попробовал снова поздравить коллегу, но история повторилась.
Позже Коннолли прокомментировал инцидент в "Твиттере".
Next time @Kuzya92— Brett Connolly (@bconnolly8) 5 декабря 2017 г.
— В следующий раз! — написал спортсмен в ответ на ролик, опубликованный клубом.
Ранее Лайф сообщал, что российский хоккеист "Вашингтона" Евгений Кузнецов установил клубный рекорд.
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