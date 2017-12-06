"Хором споём наш гимн". Анита Цой призвала россиян поддержать спортсменов на ОИ

Певица отметила, что считает неверным бойкотировать соревнования и спортсменов, готовых выступать под олимпийским белым флагом.

Певица и посол Дома болельщиков олимпийской команды России на ОИ-2018 Анита Цой приехала в Южную Корею, чтобы принять участие в эстафете Олимпийского огня. Несмотря на решение МОК отстранить сборную от участия, артистка не отказалась от почётной миссии олимпийского факелоносца.

— Сегодня я, кореянка по национальности, гражданин Российской Федерации, пронесу огонь зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане по земле предков, во имя мира на земле и в поддержку российских спортсменов, — заявила она. — Огонь и гимн — в наших сердцах.

Исполнительница отметила, что, несмотря ни на что, МОК разрешил всем чистым спортсменам из РФ выступить в команде под названием "Олимпийские спортсмены России", подчеркнув, что считает неверным бойкотировать соревнования и спортсменов, готовых выступать под олимпийским белым флагом.

— Разве вы сомневаетесь в их патриотизме? Я — нет, — сказала Цой, призвав россиян приехать в Пхёнчхан на Олимпийские игры.

— Поддержите наших спортсменов, гордо держа наш флаг, — мы многотысячным хором споём наш гимн на весь стадион, на весь мир.

Напомним, что МОК по итогам заседания исполкома вынес решение не допускать сборную России на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Наши спортсмены смогут принять участие только под нейтральным флагом и без гимна страны. Как писал Лайф, олимпийская чемпионка Татьяна Навка назвала решение МОК убийством.