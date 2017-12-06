По данным Минздрава, за последние 12 лет этот показатель увеличился в среднем на 7,2 года (на 8,6 года у мужчин и на 5 — у женщин).

В 2017 году средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума, достигнув отметки в 72,6 года. Об этом во время выступления в Госдуме сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

С 2005 года этот показатель увеличился на 7,2 года: на 8,6 года у мужчин и на 5 лет — у женщин.

Кроме того, в своём докладе она отметила успехи ведомства по снижению материнской и младенческой смертности.

— По результатам десяти месяцев 2017 года материнская и младенческая смертность также достигли самых низких за всю историю нашей страны показателей, — отметила Скворцова. — Младенческая смертность снизилась на 10,2% и более чем в два раза по сравнению с 2005 годом.

Ранее Лайф сообщал, что в России сократилась разница в продолжительности жизни мужчин и женщин: теперь она составляет менее 10 лет. Также упала общая смертность от любых причин: 12,5 на 1000 человек против 13,5 несколькими годами ранее.