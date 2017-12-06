Коцаба связал блокирование NewsOne радикалами с маршем Саакашвили

По словам журналиста, телеканал до сих пор находится под блокадой, в которой также участвуют и несовершеннолетние.

По мнению украинского журналиста Руслана Коцабы, блокирование радикалами телеканала NewsOne в Киеве связано с тем, что 3 декабря он транслировал марш сторонников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили за импичмент президента страны Петра Порошенко.

— NewsOne — единственный телеканал, транслировавший в прямом эфире марш Саакашвили, который состоялся в воскресенье, за что, собственно, пострадал от власти и страдает дальше, — заявил журналист на пресс-конференции в среду.

По словам Коцабы, все идёт к блокировке всех оппозиционных СМИ до нового года. Также он отметил, что блокада канала продолжается и в ней сейчас участвует несколько несовершеннолетних в балаклавах. По его словам, сотрудникам других офисов позволяют заезжать во двор здания, где находится NewsOne.

Руслан Коцаба — оппозиционный украинский журналист, известен своими призывами в январе 2015 года бойкотировать четвёртую волну мобилизации на Украине, за что был осуждён на три с половиной года заключения, однако спустя 524 дня апелляционный суд его оправдал.

Ранее Лайф сообщал, что радикалы в военной форме заблокировали телеканал NewsOne в Киеве. Порошенко комментировал ситуацию. Тимошенко заявляла, что канал был заблокирован по "указанию" украинского президента.