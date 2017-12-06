Суд оставил сенатора Керимова на свободе, но увеличил сумму залога до €40 млн

Апелляционный суд Экс-ан-Прованса постановил оставить российского сенатора Сулеймана Керимова на свободе. Однако было решено увеличить сумму залога с 5 до 40 миллионов евро, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Керимов остаётся под подпиской о невыезде. Также расширен круг лиц, с которыми сенатору запрещено общаться.

Заседание по делу Керимова проходило в закрытом режиме. Обвинение, в свою очередь, настаивало или на аресте сенатора, или на залоге в 50 миллионов евро.

Как уже сообщалось, бизнесмена и сенатора в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.