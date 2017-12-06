В Сочи наркоман зарезал подругу и её пожилую мать из-за порно с его участием

Своей подруге, с которой он познакомился в Сети, преступник нанёс не менее 74 ножевых ранений.

В Краснодарском крае будут судить 31-летнего жителя Волгограда за жестокое убийство двух женщин и кражу. Как сообщает СУ СК России по региону, преступление было совершено 14 ноября 2016 года.

По версии следствия, за несколько дней до этого мужчина познакомился в Сети с 38-летней женщиной, а в день убийства употребил наркотическое вещество и поехал к новой знакомой в посёлок Кудепста. Там между ними произошла ссора после того, как женщина заявила, что у неё есть видеозапись интимного содержания с его участием.

— В ходе ссоры мужчина имеющимся при себе ножом нанёс множественные ранения шеи, головы и туловища (не менее 74) знакомой, — сообщили в ведомстве.

Чтобы скрыть преступление, преступник зарезал и пожилую мать своей знакомой, после чего взял телефон и скрылся. Позже он сжёг свою одежду, а нож выбросил в море. Мужчина был задержан спустя пять дней после совершения преступления. Вину свою он сразу же признал.