Скворцова назвала показания для лечения россиян за рубежом за счёт бюджета

Как отметила министр здравоохранения, таким пациентам должна требоваться детская неродственная трансплантация сердца или комплекса сердце — лёгкое.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на Правительственном часе в Госдуме заявила, что единственное показание для лечения за рубежом за счёт средств госбюджета — это детская неродственная трансплантация сердца или комплекса сердце — лёгкое, сообщает ТАСС.

— Единственное показание, по которому мы направляем за рубеж, это трансплантация сердца и комплекса сердце — лёгкое для ребёнка, — сказала Скворцова.

Она отметила, что в законопроекте о трансплантации органов и тканей прописаны возможности детского неродственного органного донорства. Проект, как отмечается, разрабатывали в течение пяти лет.