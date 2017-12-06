Путин примет решение об участии в выборах в ближайшее время

При этом лидер страны готов учесть поддержку волонтёров, когда будет думать о баллотировании.

Глава государства Владимир Путин заявил, что уже в ближайшее время объявит о том, будет он баллотироваться в президенты РФ или нет.

— Решение о моём участии в выборах президента будет принято в ближайшее время, — заявил Путин на форуме "Доброволец России — 2017".

Президент также добавил, что решение об участии в выборах очень ответственное. При этом лидер страны добавил, что он учтёт поддержку волонтёров, когда будет думать о том, баллотироваться или нет.

Выборы президента РФ состоятся уже в марте 2018 года, избирательная кампания должна начаться в декабре 2017 года.