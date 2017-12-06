Путин предложил объявить 2018-й Годом волонтёра и добровольца

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Путин предложил объявить 2018-й Годом волонтёра и добровольца

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев 

Это будет год людей, чьи воля, энергия и великодушие и есть главная сила России, отметил президент.

Наступающий 2018 год может быть объявлен Годом добровольческого движения в России. Такое предложение озвучил сегодня президент Владимир Путин, принимая участие в церемонии вручения ежегодной Всероссийской премии "Доброволец России".

— Нам с вами по плечу самые сложные задачи, поэтому предлагаю объявить 2018 год Годом добровольца и волонтёра. Это станет признанием ваших заслуг перед людьми, перед простыми гражданами России, которым вы оказываете помощь и поддержку, — заявил глава государства. — Это будет ваш год — год граждан страны, чья воля, энергия и великодушие и есть главная сила России.

Зал встретил предложение президента одобрительными овациями.

Добавим, премия "Доброволец России" вручается ежегодно. В этом году гостями церемонии стали 15 тысяч волонтёров из 85 регионов России, которые внесли значительный вклад в развитие добровольческого движения.

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