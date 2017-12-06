Захарова: Решение МОК — это выдавливание России из мирового спорта

По мнению представителя российского МИД, это связано с тем, что лобовая попытка изоляции России не удалась.

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске сборной России выступать под флагом РФ на Олимпийских играх в Пхёнчхане — это часть масштабной антироссийской кампании. Об этом сообщила на брифинге Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

— Это масштабное наступление. Думаю, это связано с тем, что лобовая попытка изоляции России, которая была объявлена как поход на Россию, рассыпалась, не удалась. Никакой изоляции не получилось. А желание есть, силы и возможности — есть. <...> Это фактическое выдавливание России из мирового спорта, — сказала Захарова.

Напомним, накануне МОК отстранил Россию от Олимпийских игр 2018 года, разрешив спортсменам выступить под нейтральным флагом в составе Olympic Athletes from Russia. Решение об участии в ОИ-2018 Россия должна сообщить на Олимпийском собрании 12 декабря. Также президент комитета Томас Бах заявил, что перераспределение медалей Олимпиады 2014 года пройдёт на Играх в Пхёнчхане.