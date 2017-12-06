Появилось видео первого полёта СУ-57 с новым двигателем

Как сообщалось ранее, пилотирование истребителя с новыми двигателями осуществлял шеф-пилот ОКБ им. Сухого Сергей Богдан.

В Сети появилось видео полёта истребителя Су-57 с новейшим двигателем второго этапа, известным как "изделие 30".

Как стало известно ранее, пилотирование истребителя с новыми двигателями осуществлял шеф-пилот ОКБ им. Сухого Сергей Богдан. Полёт проходил в течение 17 минут. Все системы работали в штатном режиме.

Двигатель второго этапа разработан ППО "Сатурн" специально для Су-57. У него есть ряд преимуществ над своими предшественниками — большая тяга и меньший расход топлива.

Ранее Лайф сообщал, что первый российский истребитель пятого поколения с двигателем совершил испытательный полёт.