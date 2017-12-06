Дворкович: Российским спортсменам стоит ехать на ОИ-2018 в любом случае

Решение МОК об отстранении наших спортсменов вице-премьер назвал проявлением неуважения к Олимпийским играм.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что российским спортсменам в любом случае стоит ехать на Олимпийские игры в 2018 году.

— Спортсмены, которые поедут на Олимпиаду, и мы знаем, кто они, будут иметь форму с белыми, красными и синими цветами. И в любом случае мы знаем, что они будут представлять Россию. Поэтому им стоит ехать, — заявил он.— Действия МОК — проявление неуважения к Олимпийским играм. Это решение является несправедливым.

Напомним, накануне МОК отстранил Россию от ОИ-2018, разрешив спортсменам выступать под нейтральным флагом в составе Olympic Athletes from Russia. Также президент организации Томас Бах заявил, что перераспределение медалей Олимпиады 2014 года пройдёт на Играх в Пхёнчхане.

В Кремле считают, что к анализу вердикта следует приступать, исключив эмоции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва намерена провести контакты с комитетом после отстранения российских атлетов.

Участники, победители и призёры Игр в Рио-де-Жанейро поддержали наших спортсменов и пожелали во что бы то ни стало бороться до победного конца. Подробнее читайте в материале Лайфа.