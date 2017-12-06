Захарова рассказала, как спецслужбы США пытались завербовать российские СМИ

Спецслужбы США пытаются завербовать журналистов из российских СМИ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, сначала они делают это осторожно и корректно, однако, получив отказ, переходят сначала к подкупу, потом к психологическому давлению, а в конце концов и вовсе к угрозам.
— Они вторгались в личное пространство, в том числе в нерабочее время, делали аналогичные подходы к членам семьи, к тем самым людям, которые в принципе не имеют отношения к журналистской деятельности, — добавила Захарова.
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