Настроение присутствующих на предпоказе было испорчено, хотя пылких влюблённых тут же выгнали из зала.

Скандал произошёл на предпоказе роликов для шоу "Ночь пожирателей рекламы" в "Люмьер-холле" в Санкт-Петербурге. Молодая парочка решила заняться сексом прямо в кинозале, не смущаясь публики.

— Так, что у нас там происходит? А тут есть какая-то охрана? Я понимаю, что у нас, конечно, обстановка интимная, но не до такой степени, — комментировал происходящее ведущий шоу Даниил Костинский.

Евгения — одна из очевидцев происходящего — рассказала, что настроение всех присутствующих было испорчено, хотя пару в итоге выгнали из зала. Девушка посетовала, что билет на мероприятие стоил недешёво — 1700 рублей. А вернуть деньги организаторы отказались.

— Я потребовала вернуть деньги, но организаторы отказались, аргументируя это тем, что за действия зрителей они не отвечают, — рассказала девушка.

Ранее Лайф рассказывал о паре, которая занялась "реально быстрым" сексом в кинотеатре прямо во время фильма.