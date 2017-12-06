В Крыму раскопали массовое "безголовое" захоронение времён Золотой Орды

Археологи продолжают делать уникальные открытия во время раскопок на месте строительства будущей трассы "Таврида", которая свяжет между собой города Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь.

На одном из участков федеральной трассы "Таврида" в Бахчисарайском районе археологи обнаружили древнее кладбище. Речь идёт приблизительно о двух сотнях мусульманских и христианских могил времён Золотой Орды и раннего Средневековья, причём расположенных по соседству, что само по себе является редкостью.

По словам руководителя экспедиции, ведущего научного сотрудника отдела классической археологии Института археологии РАН Сергея Внукова, одно из таких захоронений представляло собой ров, хаотично заполненный скелетами людей без черепов.

— Всего более 70 останков со следами отрубов... Все без черепов, хаотично сброшенные. Это жертвы массовой казни пленных, — рассказал он на пресс-конференции в Симферополе.

Одно из захоронений — наиболее древнее и уникальное — и вовсе относится к эпохе ранней бронзы (III тысячелетие до нашей эры). Рядом со скелетом была найдена гранитная булава, которая может расцениваться как символ власти.

В насыпи этого же кургана было открыто ещё одно интересное захоронение — предположительно, средневековой кочевницы. Рядом с погребённой располагались части скелета коня, что позволило исследователям сделать вывод о принадлежности захоронений к печенегам.

А вот более поздние захоронения, обнаруженные археологами, были устроены в специальных ящиках из дерева, над которыми сооружались каменные конструкции. В этой части кургана были найдены атрибуты, позволившие отнести захоронения к золотоордынскому времени (XIV–XV векам), — например, ножи, коралловые бусы, серебряные колокольчики и наконечники стрел.