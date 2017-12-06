Стало известно, около каких станций метро в Москве самые дешёвые квартиры

Как отмечается, жильё около метро по самой низкой цене можно приобрести в окрестностях Арбатско-Покровской линии.

Станция московского метро "Щёлковская" оказалась на первом месте в рейтинге станций внутри МКАД с наиболее низкой стоимостью квартир в шаговой доступности. Об этом сообщает пресс-служба портала ЦИАН.

— Лидером рейтинга станций метро внутри МКАД с минимальными ценами на квартиры в шаговом доступе становится "Щёлковская". Здесь предлагается студия гостиничного типа стоимостью 3,5 миллиона рублей. Её площадь составляет 17,7 квадратных метра, — отмечается в сообщении.

Также в первой десятке рейтинга находятся "Первомайская", "Царицыно", "Бабушкинская", "Коломенская", "Выхино", "Медведково", "Новогиреево", "Семёновская", "Калужская", "Беляево". Минимальные цены на такое жильё — от 3,5 млн до 4,5 млн рублей.