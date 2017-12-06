"Не провоцируйте". Сторонники Саакашвили пригрозили Луценко прийти к нему домой

Ранее сообщалось, что киевские полицейские готовят масштабную спецоперацию, чтобы задержать экс-губернатора Одесской области.

Сторонники лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили пригрозили генпрокурору Украины Юрию Луценко прийти к нему домой в том случае, если силовики снова предпримут попытки нападения на палаточный городок. Об этом в ходе выступления в Верховной раде заявил один из соратников Саакашвили, внефракционный депутат Юрий Деревянко.

— Уважаемый господин Луценко, люди меня просили вам передать, что <…> если ещё раз прольётся кровь мирных украинцев, которые находятся перед Верховной радой, все пойдут к вам домой, — сказал он, попросил "не провоцировать людей".

Напомним, протестующие в Киеве дали отпор полиции, разыскивающей Саакашвили. При этом ранее экс-губернатор Одесской области заявлял, что его сторонников жестоко избили около Рады. Как ранее писал Лайф, киевские полицейские готовят масштабную спецоперацию, чтобы задержать политика.