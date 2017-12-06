Порошенко шокирован из-за Саакашвили и его "гоп-компании" под стенами Рады

Президент Украины также отметил, что, вопреки тому, что организаторы палаточного городка жаждут крови, правительство уважает право граждан на мирный протест.

Президент Украины Пётр Порошенко назвал палаточный городок сторонников лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили гоп-компанией и отметил, что ошеломлён и шокирован происходящим в Киеве.

— Думал, меня трудно удивить. Но то, что вчера увидела вся страна, ошеломило и шокировало, — цитирует слова украинского лидера УНН.

Порошенко назвал активистов, разбивших палаточный лагерь возле здания Верховной рады, гоп-компанией. При этом в финансировании митинга он увидел "руку Москвы".

В своей речи он подчеркнул, что правительство вопреки тому, что организаторы палаточного городка жаждут крови, уважает право граждан на мирный протест.

Напомним, сторонникам удалось освободить Саакашвили, которого везли на допрос. Вместе со своими соратниками он отправился митинговать под стенами Рады, где до сих пор и находится.