Скворцова просит разобраться, почему пациент умер под лестницей больницы

Министр здравоохранения назвала произошедшее на Урале вопиющим случаем и потребовала "жёстким образом" разобраться в ситуации.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова распорядилась, чтобы специалисты Росздравнадзора "жёстким образом" разобрались в ситуации в Свердловской области, где пациент вынужден был сам прийти в больницу после того, как скорая отказалась за ним ехать. Мужчина скончался под лестницей медучреждения.

Веронике Скворцовой рассказал о произошедшем депутат от Свердловской области Дмитрий Ионин. По его словам, в городе Артёмовском скорая помощь не приехала к человеку, у которого был инсульт. В итоге мужчина отправился в соседний Алапаевск, добрался до медучреждения, где и умер под лестницей. Тело погибшего лежало двое суток.

— Что касается этого вопиющего случая, обещаю вам самым жёстким образом с этой ситуацией разобраться. Считайте, что я даю поручение разобраться, мы вам доложим, — сказала Скворцова.

Ранее Лайф сообщал, что сотрудники больницы позвонили семье умершего и посоветовали обратиться в одну из местных ритуальных компаний. Но они забили тревогу, когда узнали, что прошло достаточное количество времени, а тело их близкого так и не было доставлено в морг.