Ешь бургеры и худей. Биологи узнали, как не ожиреть

По данным исследователей, в организме человека могут быть особые метаболические пути, и если начать воздействовать на них особыми препаратами, то любители даже самой жирной и вредной пищи смогут оставаться стройными.

Биологи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе узнали способ, как, употребляя даже самую жирную пищу, можно не потолстеть. Статья была опубликована в журнале eLife.

Суть эксперимента, пока не испробованного на людях, заключается в том, чтобы активировать в клетках организма особые метаболические пути, которые могут спасать от ожирения и даже диабета.

Для того чтобы прийти к такому выводу, американские биологи вывели модифицированных мышей с повышенной активностью генов Hedgehog (Hh). Отмечается, что именно они участвуют в развитии и поддержании гомеостаза разных тканей, в том числе образованных жировыми клетками.

Животных модифицировали так, что гены Hh могли активироваться только тогда, когда мыши переставали употреблять антибиотик доксициклин. Учёные добавляли его в питьевую воду грызунов с момента их рождения.

Так, двухмесячные грызуны в течение 16 недель питались кормом с высоким содержанием жирных кислот. При этом некоторым животным перестали добавлять антибиотик в воду, а другим продолжили.

Спустя восемь недель эксперимента у мышей, употребляющих антибиотик, размеры тела и отложения жира не увеличились, а у грызунов из другой группы — наоборот. Кроме того, у "похудевших" мышей снизился уровень накопления жиров, адипоцитов, и увеличивалась чувствительность к инсулину, который препятствует развитию диабета.

По мнению учёных, это доказывает, что в клетках организма есть метаболический путь, на который в будущем можно воздействовать с помощью фармацевтических препаратов. А их воздействие, в свою очередь, не позволит страдать ожирением даже тем людям, в чей рацион входят самые вредные и жирные продукты.